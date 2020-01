Arma di Taggia, lite sul lungomare. Un ferito

Arma di Taggia. E’ di una persona rimasta ferita, sembrerebbe in modo grave, il bilancio di una lite avvenuta la scorsa notte sul lungomare di Arma di Taggia, all’esterno di un locale. Si tratta di un giovane, che a seguito dell’aggressione, è stato trasportato in ospedale a Imperia per un trauma facciale e ferite a un occhio.

L’uomo, che si era allontanato dal luogo in cui sono accaduti i fatti, è stato trovato nei pressi della rotonda “delle olive”.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto.

