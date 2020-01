Regionali 2020, Ciangherotti (FI): “Auspico rinnovamento di Forza Italia, ora uniti con Giovanni Toti”

Albenga. “Auspico che il rinnovamento di Forza Italia a livello regionale, e provinciale, sia un’occasione per compattare il Centrodestra attorno al nostro governatore Giovanni Toti e non un pretesto per scatenare rancorose faide interne”. Così il consigliere provinciale di Savona e capogruppo di Forza Italia in Comune ad Albenga, Eraldo Ciangherotti.

“I nostri avversari sono il Movimento 5 Stelle e il Centrosinistra, non possiamo permetterci di rischiare di riproporre un uno scontro Paita – Pastorino all’interno della nostra coalizione – avverte Ciangherotti -. Il punto di partenza deve essere il sostegno al governatore Toti, senza dubbi, riserve né alcun tipo di vendetta da covare”.

... » Leggi tutto