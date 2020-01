Ato rifiuti, Vado cede a Sat le quote di Ecosavona. Giuliano: “Serve un gestore unico forte che sappia valorizzare i rifiuti differenziati”

Vado Ligure. Ha l’obiettivo primario di rafforzare la Sat (Servizi Ambientali Territoriali) la decisione del Comune di Vado Ligure di cedere alla società le proprie quote di EcoSavona, la srl che gestisce la discarica vadese del Boscaccio.

Tale cessione arriva praticamente in contemporanea con la decisione dell’assemblea dei sindaci della Provincia di Savona di istituire per il savonese un unico ambito per la gestione del ciclo dei rifiuti (ne restano esclusi Andora e i comuni dell’entroterra della Val Merula come Stellanello e Testico, che sono ricompresi nell’Ato imperiese, ed il capoluogo).

... » Leggi tutto