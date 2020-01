Basket, la Lombardia si aggiudica la terza edizione del Trofeo Pagnini

Savona. A Savona, al palazzetto dello sport di corso Tardy e Benech, intitolato a Settimio Pagnini si è svolta la terza edizione del trofeo dedicato alla categoria Under 15 femminile, cui hanno partecipato le rappresentative di quattro delle migliori regioni italiane: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

La Lombardia si è aggiudicata il Trofeo Pagnini battendo in finale il Piemonte per 60 a 46; terzo posto per il Veneto, che nella finalina ha prevalso sulla Liguria.

