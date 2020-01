Brumotti accoltellato: salvato dal giubbotto antiproiettile

Monza. Il campione di freestyle Vittorio Brumotti è stato aggredito e accoltellato nel cuore di Monza proprio mentre stava girando un servizio per “Striscia la Notizia”. Lo riporta il sito MBNews. A farne le spese anche il cameraman che lo accompagnava.

Secondo il sito brianzolo, Brumotti si trovava da sabato nel capoluogo brianzolo per documentare la situazione di degrado e spaccio cronico presente in alcune zone (nonostante i costanti controlli delle forze dell’ordine). L’episodio, in particolare, è avvenuto intorno alle 14 di oggi, domenica 12 gennaio, all’interno dei giardinetti di via Azzone Visconti.

