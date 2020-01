Imperia, di nuovo rotta l’altalena inclusiva. Per la “Giraffa a Rotelle” si tratta di un atto vandalico, ma è davvero così?

Imperia. E’ di oggi l’ennesima segnalazione di un guasto all’altalena inclusiva che da un paio di anni è stata installata nel Parco Urbano di Imperia per essere utilizzata da bambini e ragazzi diversamente abili costretti all’utilizzo di una sedia a rotelle.

A segnalare il problema è l’associazione la “Giraffa a Rotelle”, che in passato aveva chiesto (giustamente) a gran voce l’installazione di un gioco inclusivo, in modo che a nessuno venisse preclusa la possibilità di volare sull’altalena.

«Per l’ennesima volta l’altalena inclusiva al Parco Urbano di Imperia è stata vandalizzata – scrive l’associazione sulla propria pagina Facebook – Questo danno come tutte le altre volte non è stato certamente provocato da bambini ma da persone incivili e maleducate, dato che ci vuole molta forza per fare un danno del genere. Bisognerebbe che le forze dell’ordine guardassero le registrazioni delle numerose telecamere posizionate tutto intorno ai giochi, e che il Comune di Imperia si assumesse la responsabilità di tutelare i beni comuni».

