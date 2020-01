Liguria. Poche novità: ancora tempo stabile e per lo più soleggiato. Qualche nube in più martedì. Temperature pressochè stazionarie, su valori miti per il periodo.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi domenica 12 gennaio avremo una giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. Tra il tardo pomeriggio e la sera qualche batuffolo di maccaia tra savonese e genovese.

