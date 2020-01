Open day all’asilo di Varigotti, l’assessore Brichetto: “Un modello aggregativo, sta rinascendo l’intera comunità”

Finale Ligure. Ha ottenuto un ottimo riscontro di partecipazione il secondo Open Day 2020 dell’asilo di Varigotti. Diverse le famiglie accorse per visitare la scuola materna “Regina Elena” e richiedere informazioni preziose per l’iscrizione al nuovo anno.

Presente anche l’assessore alle politiche sociali del Comune di Finale Ligure Clara Brichetto, tornata a visitare quell’asilo che si sta rivelando rapidamente “un modello di impegno civile condiviso, un motore propulsivo in grado di far rinascere l’intera comunità varigottese. Con genitori in prima fila nella tutela della qualità del servizio della cooperativa Koinè dall’altissimo valore umano e dai costi accessibili”.

