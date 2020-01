“Per amore del proprio paese”: così Gigi Cammarata ha trasformato il litorale di Ceriale in piccola Stonehenge

Ceriale. Una “piccola Stonehenge” sul litorale di Ceriale. Incredibile, ma è davvero così. Sono centinaia i turisti che, in particolare durante le vacanze natalizie, sono stati letteralmente rapiti dalle decine di sculture che, ormai da qualche mese, hanno iniziato a “popolare” una spieggetta libera situata nei pressi del passaggio a livello, in zona Pineta.

L’autore non è un artista di professione, bensì un ex dipendente Enel di 70 anni, residente a Ceriale e letteralmente “innamorato del suo paese”. Si tratta di Gigi Cammarata, che ha iniziato la creazione del suo piccolo “museo a cielo aperto”, quasi senza volerlo, a settembre 2019, proprio quando le spiagge liguri “rimbalzavano” sui media nazionali e non con notizie catastrofiche.

