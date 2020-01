Promozione, Celle Ligure contro Varazze Don Bosco: la cronaca in diretta

Celle Ligure. Oggi allo stadio Olmo-Ferro di Celle Ligure va in scena la sedicesima giornata del campionato di Promozione (Girone A). Inizia quindi il girone di ritorno, che offre subito sfide appassionanti.

Le protagoniste del match odierno saranno infatti Celle e Varazze, due formazioni con obiettivi diversi, ma pronte a tutto per conquistare la vittoria. Dopotutto si sa, il derby è sempre una partita sentita e, nonostante le diverse posizioni in classifica, la sorpresa può sempre essere dietro l’angolo. Questa è sicuramente la speranza dei padroni di casa, che hanno bisogno di punti per uscire dalla zona playout e vogliono vendicare la sconfitta rimediata all’andata. Gli ospiti invece non possono permettersi passi falsi: Taggia e Sestrese hanno impegni insidiosi e la possibilità di tornare primi è troppo ghiotta per lasciarsela scappare.

