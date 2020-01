Ventimiglia, individuato il guasto dell’acquedotto. Sindaco Scullino: «Situazione inaccettabile»

Ventimiglia. E’ stato individuato il guasto che ha causato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in diverse zone di Ventimiglia. Si tratta di un problema alla pompa di sollevamento dell’acqua in una cisterna sita nel rione delle Gianchette. Il guasto ha fatto scattare il tele-allarme tra le 5 e le 6 del mattino, momento in cui molti ventimigliesi si sono alzati, magari per recarsi al lavoro, e prima di lasciare le proprie case hanno provato a fare una doccia.

Alcuni ci sono riusciti, altri sono stati meno fortunati: in poco tempo, infatti, le vasche di accumulo dell’acqua presenti in collina si sono svuotate, lasciando i rubinetti a secco.

... » Leggi tutto