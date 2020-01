Anche a Savona la Giornata del dialogo tra ebrei e cattolici

Savona. Ritorna la “Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei” trentesima edizione a livello italiano e che per la nona volta, si svolge anche a Savona.

Dopodomani, mercoledì 15 gennaio alle 17 nella sala Cappa del centro “Città dei Papi” in via dei Mille 4, in occasione dell’appuntamento nazionale promosso da Cei e Assemblea dei Rabbini d’Italia, la comunità cattolica e quella ebraica si confronteranno sul “Cantico dei Cantici” dalle Cinque Meghillot.

... » Leggi tutto