Borghetto Santo Spirito, il sistema bibliotecario della Val Varatella festeggia 20 anni di attività

Borghetto Santo Spirito. Il Sistema Bibliotecario della Val Varatella festeggia i 20 anni di attività, con il progetto “Leggere tutti, tuttinsieme”.

Grazie al contributo a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario recentemente assegnato per il secondo anno da parte del MIBACT, il Sistema ha deciso di rendere le proprie Biblioteche sempre più inclusive e, dopo aver formato i propri Operatori ed essersi dotato di materiali e strumenti adeguati, propone per i mesi di gennaio e febbraio una serie quattro appuntamenti di lettura inclusiva nelle singole biblioteche aderenti, dal titolo “Tante strade”, per incontrare le disabilità e facilitare l’utilizzo dei servizi offerti, da parte di tutti.

