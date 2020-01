Savona/Denice. Si è tenuta ieri, domenica 12 gennaio a Denice, Comune della provincia di Alessandria, la premiazione mostra dei presepi artistici organizzata all’oratorio di San Sebastiano.

Le opere sulla Natività per la sezione artisti – in concorso e fuori concorso – e per la sezione scuole sono state 92.

... » Leggi tutto