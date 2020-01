Il peggio di voi /2: la squallida “rivincita dei buoni” e Brumotti che “deve cadere in un burrone”

Savona. Ieri, in questo articolo, abbiamo annunciato una “linea dura” nei confronti di chi, tra i nostri lettori, commenterà in modo violento, volgare o offensivo le notizie sulla nostra pagina Facebook. Un annuncio accolto, per fortuna, con soddisfazione da centinaia e centinaia di persone, cosa che ci regala un po’ di speranza. A quanto pare, però, qualcuno non ha capito nulla di quel messaggio.

Già ieri, nello stigmatizzare chi suggeriva che la morte del cacciatore non fosse tutto sommato una tragedia, avevamo già manifestato altrettanto disgusto per chi replicava con violenza. Una squallida “rivincita dei buoni” da parte di quelli che, convinti di essere dalla parte della ragione, hanno risposto con concetti ancora peggiori.

