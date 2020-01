Loano non solo mare, giovedì 16 gennaio escursione a Verezzi

Loano. Continuano le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Giovedì 16 gennaio è in programma un’escursione a Verezzi, località ricca di aspetti storici e naturalistici e che danni costituisce una fra le più apprezzate ed appaganti mete invernali di “Loano non solo mare”. L’itinerario di quest’anno vedrà l’inserimento di alcune interessanti varianti che modificheranno in parte il consueto percorso degli anni precedenti.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga: da qui percorreranno in auto l’Aurelia in direzione di levante; giunti al semaforo di Borgio Verezzi la comitiva svolgerà a sinistra attraversando l’abitato di Borgio e raggiungendo il piazzale delle grotte Valdemino, dove verranno lasciate le auto ed inizierà il percorso a piedi.

... » Leggi tutto