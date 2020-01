Rugby: i risultati del fine settimana e le classifiche

Savona. Nella giornata più nera per il Cus Genova, sconfitto al Carlini dall’ASR Milano (nella foto), la Pro Recco è andata a espugnare l’imbattuto campo del San Michele di Calvisano dell’Accademia Federale.

I risultati che hanno raccolto le squadre giovanili liguri hanno senza dubbio rincuorato tutto il movimento regionale. Intanto è arrivata la prima affermazione stagionale in campo esterno dell’Under 18 degli Embriaci, vittoriosi a Como nel girone di Élite. Sempre fra gli Under 18 ma nel girone Territoriale, è arrivato un prezioso pareggio per gli Amatori in gara ad Ospitaletto Bresciano con i pari età franciacortini.

... » Leggi tutto