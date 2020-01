Solidarietà a Brumotti, so cosa significa combattere per un quartiere pulito

Leggo con stupore dell’accoltellamento ai danni di Brumotti e spesso mi domando se un giorno avremo un’Italia pulita e onesta! Il suo lavoro non solo è utile alle forze dell’ordine ma deve servire come esempio a tutti quei cittadini che vorrebbero legalità e sicurezza nei propri quartieri!

Caro Brumotti so cosa significa, qualche anno fa (2017) intrapresi una lotta contro la micro criminalità a Savona, esattamente nel quartiere di Legino, la mia lotta consisteva nel raccogliere video denunce che potessero essere utili ai carabinieri, ho filmato atti di vandalismo, torture verso gli animali e qualche spaccio, quello che ne ho ricavato sono state minacce di morte e continui assalti alla mia cantina spaccando e portando via tutto (ben 4 furti in un mese), avvertimenti con stazionamenti fino a notte fonda dinnanzi alla mia porta di casa… ma non ho mai arretrato di un millimetro perchè se lo avessi fatto avrei perso la mia battaglia di un quartiere civile e sicuro. Battaglia che ho perso però grazie a poca attenzione da parte delle istituzioni che poco hanno fatto per contrastare il fenomeno.

... » Leggi tutto