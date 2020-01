Università di Genova, stipulato protocollo per agevolare gli studenti fuori sede

Genova. Sarà una firma per molti versi storica quella che giovedì 16 gennaio, il presidente di Ape Confedilizia Genova, Vincenzo Nasini, e il Magnifico Rettore, Paolo Comanducci, porranno sotto il protocollo d’intesa tra l’associazione dei proprietari e l’Università di Genova.

Le due parti si impegnano a collaborare nella ricerca di alloggi per gli studenti e soprattutto per predisporre contratti agevolati a favore di questi ultimi. Ma non solo, oltre che l’accordo territoriale per i contratti d’affitto a canone agevolato, il protocollo impegna le due parti per numerose e diverse attività di collaborazione anche culturale.

