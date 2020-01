Valbormida terzo tra le società al Memorial Danilo Rocca

Savona. A Lurisia è andato in scena il 3° Memorial Danilo Rocca, abbinato al 2° Memorial Donato Durando, con uno slalom gigante valido per la Coppa Liguria. Con 1385 punti, è il Grizzly Snow Team a imporsi nella classifica generale davanti a Pratonevoso Gam Genova e Valbormida. Sesta posizione per lo Ski Club Savona.

Nella categoria Ragazzi sorridono Laila Petrini (Grizzly) e Tommaso Vacca (Pratonevoso). Bene, tra gli Allievi, Silvia Laurano e Matteo Russi, entrambi portacolori dell’Imperia Sci 2004.

... » Leggi tutto