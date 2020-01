Prima Categoria, giudice sportivo: tre gare di squalifica a Gabriele Salinas

Quiliano. Le sanzioni arbitrali prese nelle partite giocate la scorsa settimana sono costate la squalifica a nove giocatori del girone A di Prima Categoria.

Gabriele Salinas (nella foto) (Quiliano&Valleggia) è stato squalificato per tre gare in quanto “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, accingendosi ad uscire dal terreno di gioco, rivolgeva al direttore di gara, ad alta voce e per due volte, un’espressione ingiuriosa, accompagnandola con gesti offensivi nei suoi confronti”.

