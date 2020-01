Sanremo, raggirano anziano facoltoso per intestarsi l’eredità ma la Procura sequestra le polizze

Sanremo. Un anziano ricchissimo, che muore in condizioni definite «inumane», tradito da un ex collega e dalla badante: le persone a cui, apparentemente, aveva lasciato l’intera eredità. E’ la storia, tragica, dell’ex direttore Carige Giacomo Anfossi, di Sanremo, morto nel novembre scorso.

I protagonisti della vicenda sono gli ultra settantenni Gian Luigi Ranise e Amalia Rossi, rispettivamente ex collega e badante dell’uomo. Già nel 2017 la Procura della Repubblica di Imperia aveva avviato indagini a carico dei due sui quali pende l’accusa di aver circonvenuto e raggirato la vittima al fine di appropriarsi del suo ingente patrimonio, stimato in oltre 6 milioni di euro.

I due dapprima lo hanno isolato da parenti, amici e conoscenti, tanto che ne impedivano le visite. Erano arrivati addirittura ad appendere alla porta di ingresso un cartello con cui si vietavano colloqui non preannunciati; filtravano le telefonate di tutti e si rifiutavano di aprire la porta di casa anche agli stessi inquirenti. Secondo la tesi accusatoria, per la quale i due sono già imputati a processo, Gian Luigi Ranise e Amalia Rossi hanno tentato con vari mezzi di spartirsi il danaro: facendo firmare alla vittima diversi assegni che sono stati puntualmente rigettati dalla banca per difformità palese della firma di traenza e persino convincendo l’anziano a sposare la badante: il matrimonio, però, è stato bloccato solo grazie al tempestivo intervento della Procura.

