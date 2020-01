Il deputato Sergio Battelli (M5S) lancia la sua App tra musica, post e politica

Liguria. Sergio Battelli, deputato del M5S e presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, ha appena lanciato un’App completamente autoprodotta, prima esperienza del genere in campo politico, e non, in Italia.

“Ci sono tanti modi per fare politica, per coinvolgere, essere vicino alla persone. Per me significa migliorarsi sempre, non accontentarsi mai, “evolvere”, sperimentare, mettersi in gioco, rischiare, trovare modi diversi di comunicare ciò che facciamo ogni giorno” spiega il deputato ligure con la sua iniziativa.

