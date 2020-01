Serie A, CDM Futsal Genova contro Todis Lido di Ostia: la cronaca in diretta

Varazze. Dopo tre incontri che l’hanno vista opposta ad avversarie che viaggiano in zona playoff, la CDM Futsal Genova affronta il primo scontro diretto per la salvezza del girone di ritorno. Al palasport di Varazze arriva la Todis Lido di Ostia, ultima in classifica con 2 punti in meno rispetto ai biancoblù.

I laziali sono reduci da cinque sconfitte consecutive, seppur tutte maturate con scarti risicati. Anche i liguri hanno perso le ultime cinque partite disputate. Proprio contro i romani, all’andata, il 5 ottobre, la CDM ottenne la sua prima vittoria in Serie A.

