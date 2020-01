Spaccio ad Albenga, il consigliere Roberto Tomatis chiede l’intervento dell’esercito

Albenga. “Da troppo tempo, Albenga è il punto di ritrovo privilegiato dagli spacciatori che, senza alcun ritegno, indifferentemente il giorno come la notte, si posizionano nei luoghi strategici della città, piazza del Popolo, in primis, per vendere la propria merce” fa notare il consigliere comunale Roberto Tomatis, che intende proporre una mozione per porre fine alla problematica dello spaccio in città.

“E, mentre il sindaco dottor Riccardo Tomatis sta a guardare – aggiunge il consigliere – i fenomeni di microcriminalità aumentano, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine che, con i pochi uomini e mezzi, tentano di controllare un territorio troppo vasto per le risicate risorse messe in campo”.

