Apicoltura ligure, Mai: “In arrivo 76 mila euro di finanziamenti per il settore”

Regione. Da oggi è aperto il bando regionale di sostegno all’apicoltura per 76mila euro. A comunicarlo l’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai.

“Oggi abbiamo aperto il bando regionale di sostegno al settore apistico dal valore di 76mila euro – precisa l’assessore Mai –. Per i singoli apicoltori o le associazioni di settore sarà possibile ottenere contributi fino al 60% i costi sostenuti per le spese di arnie, api regine e sciami, e fino al 50% per l’acquisto di attrezzature da apicoltura. Saranno ammesse anche le spese sostenute per le azioni di difesa dai predatori degli sciami. Le domande potranno essere inviate fino al 6 marzo 2020 a Regione Liguria”.

