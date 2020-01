Piero Pelù e Legambiente a Sanremo per liberare la spiaggia dai rifiuti

Sanremo. Tappa in Liguria per il Clean Beach Tour nella settimana del Festival della canzone italiana. L’appuntamento è per mercoledì 5 febbraio a Sanremo alle 11 insieme a Legambiente e al rocker Piero Pelù.

Obiettivo dell’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Sanremo, sarà quello di rimuovere i rifiuti spiaggiati e sensibilizzare i partecipanti sul problema del marine litter e più in generale sui rifiuti abbandonati consapevolmente e non gestiti correttamente che finiscono in mare. All’iniziativa sarà presente anche il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani.

