Sicurezza ad Albenga, Vannucci tuona contro Ciangherotti: “Suo atteggiamento danneggia l’immagine della città”

Albenga. L’assessore ingauno Mauro Vannucci risponde alle polemiche sollevate dai consiglieri di opposizione Roberto Tomatis ed Eraldo Ciangherotti sul tema sicurezza:“L’opposizione continua a gettare fango sulla nostra città facendola apparire come un posto totalmente insicuro, addirittura dove è pericoloso venire. Questo atteggiamento reiterato attraverso comunicati e dichiarazioni sui media, potrebbe rappresentare addirittura, in un eventuale procedimento penale, un’ipotesi diffamatoria per la quale il Comune, a nome e per conto di tutti i cittadini, si potrebbe costituire parte civile e chiedere un risarcimento del danno”.

“Questa ipotesi l’ho prospettata anche nei confronti di coloro che hanno commesso atti di vandalismo sulle autovetture, fatto che inevitabilmente colpisce l’immagine della città, e lo ripeto ora per l’opposizione – continua l’assessore -. In particolare il presupposto di fatto per chiedere l’intervento dell’esercito non c’è”.

