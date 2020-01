Tutto pronto per la 29^ edizione del CarnevaLöa: domenica 16 febbraio la prima sfilata di carri e il Palio dei Borghi

Loano. Porterà con sé tante fantastiche novità la 29^ edizione del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

“Il CarnevaLöa – ricordano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – è il più grande carnevale della Liguria ed una delle manifestazioni più conosciute ed apprezzate del genere a livello nazionale. Il carnevale loanese affonda le proprie radici nella storia e nelle tradizioni culturali della nostra comunità e che ha contribuito a far conoscere il nome di Loano in tutta la regione e non solo. La sfilata di carri allegorici attira a Loano tantissimi ospiti da ogni parte d’Italia e perfino dall’estero e rappresenta la vetrina perfetta per mettere in mostra l’abilità dei ‘maestri cartapestai’ che ogni anno, con grande abilità e pazienza, realizzano a mano queste autentiche opere d’arte”.

