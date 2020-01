Savona, Caprioglio silura definitivamente il piano del traffico: Arecco rischia il posto da vicesindaco?

Savona. Galeotto fu il piano del traffico e chi lo portò avanti “senza permesso”. A Savona, nella giunta Caprioglio, si sta consumando un vero e proprio dramma per il vicesindaco Massimo Arecco, a causa di un “salto in avanti” non autorizzato che ora potrebbe costargli addirittura il posto da vice. E di conseguenza (in caso di candidatura di Ilaria Caprioglio alle elezioni regionali) il periodo da “sindaco reggente”.

A sancire il definitivo e irrimediabile strappo tra sindaco e vice è stata la commissione di oggi convocata per discutere principalmente dell’ormai famigerato piano del traffico. Una commissione nel corso della quale Caprioglio ha bocciato senza appello non tanto il piano in sé, quando le modalità scelte da Arecco per portarlo avanti (all’insaputa dei colleghi di giunta) e diffonderlo (online e, a quanto pare, addirittura inviandolo ad associazioni e amministrazioni limitrofe). Mosse che sembrano aver frantumato un rapporto già logoro: la sensazione anzi è che nei prossimi giorni si possa addirittura assistere a un clamoroso rimpasto volto quantomeno a ridimensionare il vicesindaco.

