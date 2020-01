Circolo Scherma Savona in gara a Roma e Rapallo: Federico Renzoni nei primi trentadue nella prova nazionale

Savona. A Roma era di scena la seconda prova di qualificazione della categoria Cadetti (Under 17). Secondo il regolamento i primi 256 classificati delle due prove si qualificano per la finale in programma Jesi a maggio, mentre ulteriori 16 saranno ripescati nella terza prova che si terrà ad Adria ad aprile. Presente il Circolo Scherma Savona.

Il migliore dei savonesi è stato Federico Renzoni che è entrato nel tabellone principale dei primi trentadue su un lotto di oltre 220 partecipanti. Dopo un buon girone di qualificazione in cui aveva ottenuto cinque nette vittorie ed una sola sconfitta, Federico si è piazzato al numero 39 del ranking della gara. Ha saltato il primo turno di eliminazione diretta ed ha battuto in ordine lo jesino Mancini 15-10 ed il bustese Bonfanti 15-8, approdando quindi nel tabellone principale dei migliori trentadue. Qui è incappato nel futuro vincitore della gara, il romano Franzoni, con cui ha ingaggiato un bell’assalto ma è stato sconfitto con molto onore.

