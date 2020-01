Sanremo parla toscano con Andrea Magini e Gianluca Magni protagonisti al Casinò

Sanremo. The Best è il quarto talent televisivo d’Italia, in onda sull’emittente nazionale Canale Italia Cantando Ballando ogni martedì alle ore 21 ed è giunto alla quarta edizione. Oltre 150 concorrenti si sono dati battaglia per 15 puntate per raggiungere la grande finale di Sanremo aggiudicandosi uno dei venticinque posti disponibili.

The Best é alla sua quarta edizione, nato da un’idea di Antonella Grassini e Andrea Magini è prodotto e registrato a Pisa negli studi di registrazione a Ospedaletto. Condotto da Andrea Magini, vedrà in finale la partecipazione di numerosi ospiti nazionali ed internazionali oltre allo staff tutto pisano con la fotografia professionale di Plinio Neri, l’hair stylist dei divi con salone a Pisa Alessandro Siri, l’attore internazionale Gianluca Magni. La finalissima del talent e del Premio Enrico Nascimbeni per il miglior testo autorale si terrà presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo con orario dalle 14,30 alle 18,00 ripresa dalle telecamere di Canale Italia che proseguirà anche a partire dalle ore 21 al ristorante Roof Garden del Casinò con la cena gran galà, aperta su prenotazione, con i partecipanti alla premiazione e l’assegnazione di un premio speciale alla carriera: il The best artist awards, il tutto accompagnato da musica e moda. Saranno ospiti dell’evento grandi personaggi del mondo dello spettacolo italiano (Roberto Farnesi, Viola Valentino, Gianni Pettenati, Giorgio Manetti e molti altri), oltre dieci le testate giornalistiche nazionali accreditate che garantiranno la copertura giornalistica nazionale.

