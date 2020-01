Il “Loanese d’Oro” a Lino Lardo, eccellenza del basket italiano

Loano. In una Sala del Mosaico particolarmente affollata, si è svolta ieri, lunedì 20 gennaio, alle ore 18, la consegna del primo “Loanese d’Oro” del Lions Club Loano Doria a Lino Lardo, vera eccellenza del basket italiano.

Con il “Loanese d’Oro” il Lions Club vuole, a partire da questa edizione, omaggiare ogni anno un loanese che in vari campi, culturale, sportivo, sociale o altro, si sia distinto per particolari risultati, o abbia in vario modo contribuito alla crescita della città.

