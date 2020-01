Salini Impregilo ora si chiama WeBuild, le grandi opere in Italia hanno un nuovo leader

Salini-Impregilo manda in archivio un passato ricco di successi e riparte da WeBuild, il nuovo nome con cui il leader italiano si presenterà sul mercato interno e su quelli internazionali e che in inglese ha un significato decisamente evocativo: Noi costruiamo.

Il colosso tricolore delle costruzioni cambia denominazione – alla proposta del consiglio di amministrazione dovrà seguire l’approvazione dell’assemblea dei soci – per segnare un nuovo passo avanti di Progetto

Italia, l’operazione che vede Salini (www.salini-impregilo.com) come perno attorno al quale si sta attuando il consolidamento di altre importanti realtà italiane delle costruzioni e creare così un nuovo gruppo che avrà una doppia missione: dovrà essere in grado da una parte di realizzare le grandi opere infrastrutturali di cui ha bisogno il nostro Paese, frenate da difficoltà procedurali ed economiche, e dall’altro dovrà confrontarsi con i competitor internazionali per vincere gare nei mercati di tutto il mondo.

... » Leggi tutto