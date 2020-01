Albenga, studio e revisione della viabilità nelle frazioni

Albenga. Prosegue lo studio e revisione della viabilità di Albenga, senza escludere le frazioni.

Il commissario della Polizia Locale Roberto Barbieri supportato dall’assessore alla Sicurezza Mauro Vannucci, nonché dalla consigliera delegata alle frazioni di Leca e Bastia Camilla Vio, sono intervenuti a Leca d’Albenga, dove sono state ritracciate le strisce del parcheggio di piazza Sacco Vanzetti ridefinendo alcuni aspetti della viabilità e sono stati apposti paletti per la sicurezza dei pedoni in via al Piemonte: anche qui, inoltre, sono state ritracciate le strisce della carreggiata ed è stata potenziata la segnaletica orizzontale, e, a breve, inoltre, verranno sostituiti i due dossi presenti lato monte.

