Carcare, le celebrazioni di San Sebastiano mandano su tutte le furie la minoranza: “Inviti all’ultimo minuto, una vergogna”

Carcare. Una lettera indirizzata al primo cittadino di Carcare De Vecchi da parte del gruppo di minoranza “Lorenzi Sindaco”. Non una missiva dai toni leggeri, in quanto nel mirino sono finite le celebrazioni per San Sebastiano, patrono della polizia locale, festeggiato lo scorso 20 gennaio.

“E’ con rammarico che dobbiamo constatare ancora una volta l’incapacità di svolgere il ruolo Istituzionale a cui lei è chiamato” affermano i consiglieri Rodolfo Mirri, Alessandro Lorenzi e Daniela Lagasio.

... » Leggi tutto