Meteo, alta pressione in cedimento: sulla Liguria nuvole, pioggia e possibili nevicate

Liguria. L’alta pressione che ci sta interessando subirà un piccolo cedimento tra venerdì e sabato, quando è atteso il transito di una debole perturbazione sulla Liguria. Sarà possibile qualche pioggia e un po’ di neve sui rilievi.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 23 gennaio avremo al mattino nuvolosità in prevalenza medio-alta a ponente e su parte del settore centrale, velature sottili o cielo completamente sereno a levante. In giornata parziale estensione delle nubi alte o velature anche sul levante con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Maggiori addensamenti sempre medio-alti a ponente, senza precipitazioni.

