Polfer, scattata l’operazione “Active Shield”: oltre 400 controlli tra viaggiatori e bagagli

Savona. Ha preso vita, su tutto il territorio nazionale, l’operazione “Active Shield” della Polizia Ferroviaria su indicazione del Servizio Polizia Ferroviaria di Roma. Un’operazione mirata ad effettuare controlli straordinari ai passeggeri dei treni e a tutti i loro bagagli, al fine di prevenire reati predatori e non solo.

In Liguria la Polfer ha impiegato oltre 50 pattuglie, andando a identificare 468 persone in 67 treni suddivisi in 29 scali diversi, e a perquisire 107 bagagli. A Genova c’è stata inoltre la collaborazione della Questura che ha messo a disposizione anche un’unità cinofila per facilitare i controlli. Inoltre sono stati effettuati controlli anche da personale in abiti civili, al fine di di prevenire al meglio qualsiasi tipo di reato.

