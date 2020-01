Polizia locale di Riva Ligure, tutti i numeri delle attività del 2019

Riva Ligure. Due notizie di reato inviate in Procura per presunti abusi edilizi, otto sinistri stradali rilevati di cui cinque con feriti, 180 atti amministrativi per la gestione del servizio, 7.237 punti decurtati, 2.500 contravvenzioni per un totale accertato di oltre 250.000 euro.

Questi sono i numeri, in estrema sintesi, dell’attività svolta dalla Polizia Locale di Riva Ligure, guidata dal Comandante Giuseppe Marsiglia, nell’anno 2019.

