Sanremo, cabina dell’ex funivia abbandonata. Nuovo recupero e restauro

Sanremo. Tornerà a splendere e a essere esposta al pubblico la cabina dell’ex funivia Sanremo-Monte Bignone, abbandonata presso la vecchia stazione di San Romolo-San Giacomo. A dare il via libera all’istanza presentata dal museo nazionale dei trasporti di La Spezia (su impulso della sezione di Taggia) e dal Dopolavoro ferroviario di Ventimiglia, è stata l’amministrazione Biancheri che ha ricevuto nei mesi scorsi la proposta dei due enti per recuperare, a proprie spese, cabina e carrello d’ispezione, e posizionarli, una volta restaurati, presso la sede del museo tabiese.

Ferita aperta e mai sanata del tutto, l’ex funivia, inaugurata nel 1937, segnò ai tempi del suo massimo splendore il record per l’impianto a campata sospesa più lungo al mondo, percorrendo, in linea d’aria, oltre sette chilometri tra le stazioni di Sanremo, San Giacomo, San Romolo e Monte Bignone. Ci volle un cortocircuito – e una politica che non seppe interpretarne un futuro sviluppo turistico – a condannare l’ultima delle cabine elettriche funzionanti, quella di Bignone, per decretare la “morte”, nel 1984, del funzionamento dell’infrastruttura che fino al 1981 fu punto di riferimento per altre simili sparse in tutto il globo. Le strade parallele e il boom delle automobili fecero il resto.

