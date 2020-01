Savona, installato il semaforo “intelligente” in via Gramsci per ridurre il traffico

Savona. E’ stato installato il semaforo in via Gramsci a Savona, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale che permette a croceristi e cittadini di passare dal centro alla Darsena e viceversa, mitigando il traffico che si crea spesso nel momento in cui sono attraccate una o più navi nel porto savonese.

Il semaforo “intelligente” – come è stato ribattezzato dal sindaco Ilaria Caprioglio – è stato installato a seguito di uno schema di convenzione firmato nel novembre scorso tra il Comune di Savona e Costa Crociere, che prevede i costi dell’impianto semaforico da parte di Costa.

