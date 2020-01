Europa Cup Master, netta vittoria di Fausto Vassallo ad Antibes

Andora. Fausto Vassallo, 55 anni di età, atleta del Circolo Nautico Andora, ha conquistato la vittoria della prima Europa Cup Master dell’anno, nelle acque di Antibes, in Francia, dominando la propria categoria con tre primi posti ed un secondo.

“La classe Laser Master è dedicata agli atleti più maturi – spiegano i portavoce del Circolo Nautico di Andora -. È anche una delle più numerose, a dimostrazione del fatto che nello sport velico lo spirito agonistico e la passione non hanno limiti di età. Quando poi arrivano risultati così importanti è una soddisfazione per tutti: tecnici, atleti e soci che si impegnano ogni giorno per la diffusione e promozione della vela”.

... » Leggi tutto