Giorno della Memoria, ad Albenga i giovani ricordano la Shoah

Albenga. Tra le tantissime iniziative organizzate da Coop Liguria per il Giorno della Memoria, c’è l’incontro pubblico organizzato dalla sezione Soci Coop in programma ad Albenga in ricordo delle vittime della Shoah, con la collaborazione del Coordinamento delle ANPI del Ponente Savonese, di ANED – Associazione Nazionale Ex Deportati, del Comitato Unitario Antifascista, ANA – Associazione Nazionale Alpini, FIVL e con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa prenderà vita il 27 Gennaio, data in cui si celebra appunto il Giorno della Memoria e giorno in cui venne liberato il campo di Auschwitz dall’Armata Rossa. Appuntamento alle 10,30, presso la Foce del Centa in Lungomare Colombo, in prossimità della lapide a loro dedicata si svolgerà la consueta Commemorazione dei deportati albenganesi con la partecipazione del Sindaco Riccardo Tomatis e del Presidente dell’ANPI di Albenga Claude Acasto.

