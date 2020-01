Le Sardine “invadono” piazza Sisto IV: “Savona fa rete ma non abbocca”

Savona. Non sono bastati il freddo e qualche goccia di pioggia a fermare il “Salto delle Sardine Savonesi”, che hanno già “invaso” moltissime altre piazze italiane, e che si sono ritrovate questa sera, per la seconda volta, a Savona.

Circa 400 i presenti. Età media dei partecipanti apparentemente più alta, ma numeri inferiori rispetto a quelli del primo ritrovo in piazza del Brandale, avvenuto lo scorso 4 dicembre, probabilmente proprio per via delle condizioni atmosferiche.

... » Leggi tutto