Pallanuoto, il Settebello si riscatta battendo la Russia: giocherà per il quinto posto

Savona. Immediata reazione del Settebello, che supera 14-12 la Russia, strappando il pass per la finale per il quinto posto, in programma domenica 26 gennaio alle ore 16 contro la Serbia che nella seconda semifinale ha battuto la Grecia 12-9.

L’ultimo precedente con la Russia agli Europei è del 24 luglio 2018 a Barcellona (11-1 per l’Italia) e l’ultimo in ordine cronologico, invece, del 5 aprile 2019 a Zagabria nelle finali di Europa Cup (11-9 per l’Italia).

