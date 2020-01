Trattori in piazza contro la ‘cimice killer’: anche gli agricoltori di Coldiretti Liguria alla protesta a Verona

Genova. Per fermare la strage senza precedenti provocata dalla cimice killer dei campi, migliaia di agricoltori della Coldiretti, con i trattori, si mobilitano mercoledì 29 gennaio dalle 9,30 a Verona, in occasione dell’apertura di Fieragricola, la più grande manifestazione dedicata al settore in Italia, dove sono attesi esponenti delle istituzioni europee, nazionali e regionali. Una cospicua delegazione di imprenditori partirà da tutte e quattro le province liguri, per portare la propria testimonianza e supporto alla causa, guidati dal presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa, assieme a tutta la dirigenza.

Si tratta della prima mobilitazione degli agricoltori italiani contro l’invasione di insetti alieni portati in Italia dai cambiamenti climatici e dai ritardi nella prevenzione e nei controlli dell’Unione Europea. Insieme alle storie drammatiche delle aziende colpite ci saranno esempi concreti dei danni provocati alle produzioni e gli esemplari di cimice asiatica (Halyomorpha halys), l’insetto polifago che colpisce oltre 300 diversi vegetali arrivato dall’Oriente che mettendo in ginocchio interi settori produttivi senza che siano state attivate misure di sostegno comunitarie adeguate a fronteggiare una vera calamità naturale.

