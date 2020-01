“Tutela del decoro delle attività nel centro storico”: accordo Regione Liguria-Comune di Savona

Savona. Prosegue il lavoro per la salvaguardia e la riqualificazione delle attività commerciali nelle aree di pregio cittadine della Liguria.

È stata infatti approvata quest’oggi in giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico e al Commercio Andrea Benveduti, l’intesa tra Regione Liguria e Comune di Savona finalizzata al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione per l’insediamento di attività commerciali in zone di pregio.

... » Leggi tutto