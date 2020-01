Festival, Junior Cally rompe il silenzio: «Anch’io odio la violenza contro le donne»

Sanremo. C’è voluto del tempo, ma alla fine è arrivata una risposta. Junior Cally rompe il silenzio nel giorno del suo arrivo all’Ariston per le prove del Festival e prova a chiarire la situazione affidandosi ai social: tre testi su sfondo nero pubblicati nelle storie di Instagram. «Moltissime persone, forse che si avvicinano al rap per la prima volta, si sono sentite ferite. Me ne dispiaccio profondamente, non era e non sarà mai mia intenzione ferire qualcuno».

«E’ da qualche giorno – scrive il rapper romano – che rifletto su quanto sta accadendo intorno a me. Quello che accade è che moltissime persone si sono sentite offese da alcuni testi da me composti in passato e dalle immagini che li hanno accompagnati. Ho provato a spiegare che era un altro periodo della mia vita e che il rap ha un linguaggio descrittivo nel bene e nel male e rappresenta la cruda realtà come fosse un film».

... » Leggi tutto