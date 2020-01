Il vescovo di Albenga: “Chiesa, politica e società, in ogni ambito esistono angeli e demoni”

Albenga. È iniziata, come di consueto, con la lettura e il commento del messaggio di Papa Francesco, il tradizionale incontro tra i giornalisti locali e il vescovo di Albenga Guglielmo Borghetti, in occasione della tradizionale celebrazione di San Francesco di Sales, patrono del Seminario Diocesano di Albenga-Imperia e dei giornalisti.

“Nel messaggio del Santo Padre – ha dichiarato il vescovo – si affronta la questione dell’uomo come essere narrante. Fin da piccoli abbiamo sì fame di cibo, ma anche di storie, film, canzoni, favole e notizie. Ma servono racconti belli, veri e buoni e ci vuole grande coraggio per respingere quelli falsi e malvagi. Servono storie che ci aiutino a non perdere il il filo d’oro della vita, che non è costellata solo di brutte notizie”.

