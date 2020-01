In mare 39 umani e un polpo per il primo Cimento Invernale delle Albisole

Albisola Superiore. Dopo i calendari di eventi “condivisi” e un coordinamento sempre più stretto in varie iniziative amministrative, ora le due Albisole sono “unite” anche nel cimento. Questa mattina infatti, presso la sezione della Lega Navale Italiana di Albisola Superiore, gli appassionati delle “ciumbe” si sono dati appuntamento per il primo Cimento Invernale delle Albisole.

La manifestazione era organizzata in collaborazione con i Nuotatori del Tempo Avverso e con il patrocinio dei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina. Entrambe le amministrazioni hanno voluto essere presenti: per Albisola Superiore c’erano il sindaco Maurizio Garbarini e gli assessori Roberto Gambetta, Calogero Sprio e Carlo Rossi, per Albissola Marina il consigliere Enrico Schelotto.

... » Leggi tutto